Студентов из Коми приглашают к участию в конкурсе «Взгляд молодых»

VII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Взгляд молодых», который посвящается проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. В нем могут принять участие студенты, аспиранты и выпускники образовательных организаций высшего образования, профессионального образования, а также учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 30 лет включительно.

Конкурсные работы рассматриваются по двум категориям: — «Профи» (участники Конкурса, обучающиеся (выпускники) по профильным направлениям (специальностям) в образовательных организациях высшего, профессионального и дополнительного образования: «Дизайн», «Реклама», «Информационные системы и технологии» и др.) «Перспектива» (участники Конкурса, не включенные в категорию «Профи»).

Конкурсные работы рассматриваются по следующим номинациям:

— «Широкая тропа добра» (развитие тем человеческих добродетелей, толерантности, семейных ценностей, помощи людям с ограниченными возможностями);

— «ЗДРАВствуй!» (пропаганда реализации приоритетного национального проекта (ПНП) «Здоровье», в т.ч. профилактика злоупотребления психоактивными веществами, ДТП, повышение внимания к безопасности жизни; популяризация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, отдельных видов спорта, повышение интереса к значимым спортивным мероприятиям, проводимым в Челябинской области, России);

— «ТЫ и твои мечТЫ!» (отражение устремлений современной молодежи, визуализация технологии форсайта, пропаганда реализации ПНП «Образование», популяризация рабочих профессий, привлечение внимания к инновационному

будущему России, повышение электоральной активности молодежи).

— «Экопланета» (отражение экологических проблем, сохранение красоты природы и защита окружающей среды, пропаганда ресурсосбережения, экологическое воспитание, повышение интереса к мероприятиям, проводимым в рамках Года экологии в России);

— «Зову тебя Россиею» (поддержка интереса к культурному наследию России, популяризация бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранение чистоты родного языка, создание положительного имиджа региона, ребрендинг национальных праздников Российской Федерации).

Все участники Конкурса в срок до 11 декабря 2017 г. получают в электронном виде грамоты, руководители – благодарственные письма Конкурса. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами I, II и III степени и призами, предоставленными организаторами Конкурса и спонсорами.

Последний день подачи заявки:* 23 октября 2017 г.