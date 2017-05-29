Сыктывкарец Валерий Тимченко выиграл Кубок России по компьютерному спорту в дисциплине Hearthstone

Сыктывкарец Валерий Тимченко стал победителем Кубка России по компьютерному спорту в дисциплине Hearthstone.

Финал кубка прошел сегодня, 28 мая, в Москве.

В решающем поединке сыктывкарец сразился в матч-апе до трех побед против соперника с никнеймом zOrg.

В первой партии Валерий Тимченко (valtim) выбрал любимого драконожреца и сразился с джейд-шаманом оппонента. Партия продолжалась очень долго, и под угрозой фатига (когда здоровье героя падает из-за отсутствия карт в колоде) zOrg сдался.

Во второй партии оппоненты выбрали шаманов – победа снова осталась за В. Тимченко.

Самой сложной стала третья партии, в середине которой zOrg получил хорошее преимущество на столе, но переломить ход финала так и не смог. В итоге, финал кубка остался за сыктывкарцем со счетом 3-0 по партиям.

Победа в кубке принесла Валерию Тимченко 300 000 рублей.

«Я не предполагал, что будет «всухую». Ожидал упорной борьбы и победы 3-2. Только под конец третьей партии сомневался в победе, думал, что придется играть, минимум, еще один матч. Призом хочу отблагодарить родителей, которые вложили огромную энергию в меня. Им я позвоню первыми», — поделился геймер с ведущим кубка сразу же после триумфа.

www.sportrk.ru