Сыктывкарский студент победил в олимпиаде по технике и технологии наземного транспорта

Студент Сыктывкарского политехнического техникума Алексей Арихин стал победителем Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по группе специальностей «Техника и технологии наземного транспорта». Об этом сообщает Министерство образования Республики Коми. Конкурс прошел в Тамбове, за звание победителей в нем и ценные призы боролись 51 человек.

Обучающиеся соревновались в знаниях общепрофессиональных дисциплин, техническом переводе, выполнении профессиональных и практических заданий. О том, какие из них вызвали у конкурсатнов наибольшие затруднения, рассказал заместитель директора Колледжа техники и технологии наземного транспорта имени. М.С. Солнцева, он же руководитель конкурсной рабочей группы, Владимир Лапухин.

«Основные затруднения среди участников вызвал перевод технического текста с иностранного языка. Несмотря на то, что ребята работали со словарями, многим из них перевод дался непросто. Сложности вызвала и вариативная часть задания второго уровня — расчет механической обработки. Алексей Арихин, победитель олимпиады, по всем конкурсным дисциплинам выступил предельно хорошо и вышел в лидеры по общему числу баллов», — отметил он.

Подарком за первое место стал ноутбук, призами за второе и третье — планшетные компьютеры. Второе место досталось кировчанину, а третье занял студент из Тамбова.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады состоялась в минувшие выходные, 28 мая, в Тамбовском государственном драматическом театре. Председатели жюри поздравили победителей и участников, а творческие коллективы области выступили с песнями и танцем.

Накануне в ходе заключительного этапа также состоялась деловая программа в виде семинара-совещания «Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования профессий и специальностей ТОП-50: основные проблемы и механизмы их преодоления». Приятным бонусом в программе олимпиады стала культурная программа: посещение торговых центров и достопримечательностей города Тамбов.

Организаторами олимпиады выступили: Министерство образования и науки Российской Федерации, Управление образования и науки Тамбовской области и тамбовский Колледж техники и технологии наземного транспорта имени М.С.Солнцева. Олимпиада была организована с целью проверить способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности и стимулировать их к дальнейшему профессиональному и личностному развитию.