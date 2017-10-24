Минпром Коми проводит конкурс на экологически чистое использование древесных отходов

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми совместно с Центром «Экологически чистое производство» объявило конкурс исследовательских грантов по биоэнергетике. Сроки подачи заявки — с 20 октября по 14 ноября 2017 года.

Конкурс проводится в рамках российско-норвежского сотрудничества по ликвидации экологической «горячей точки» Баренцева региона Ко-7 «Отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности» с целью продвижения экологически чистого использования местных древесных отходов в Республике Коми при финансовой поддержке Министерства климата и окружающей среды Норвегии.

Меценатом выступает компания «Norsk Energi» (г. Осло, Норвегия). Конкурс проводится на территории Республики Коми с 20 октября по 1 декабря 2017 года на базе Сыктывкарского лесного института. Участниками могут стать физические лица, подавшие заявку на участие в конкурсе исследовательских грантов.

Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, состав которой формируется из числа представителей Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми.

Победители конкурса получают денежное вознаграждение на реализацию проекта.

Проекты, представляемые на конкурс, должны соответствовать приоритетным направлениям развития современной биоэнергетики в Республике Коми. Участники конкурса самостоятельно определяют тематику исследования с точки зрения научно-инновационного подхода. Конкурсанты вправе заявить только один проект.

Для участия необходимо оформить заявку с указанием основных сведений по проекту и личных данных конкурсанта. Студенты (бакалавры), обучающиеся по направлениям подготовки в высших учебных заведениях участвуют в конкурсе совместно с научным руководителем.

Преимущество в оценке экспертов имеют научные проекты, связанные с внедрением «чистого производства» на промышленных предприятиях республики и главным образом инновационной направленности.

Подробности об участии в конкурсе можно узнать в Сыктывкарском лесном институте, отделе обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности. Телефон: (8212) 20-56-62, (8212) 20-56-72, доп. 102 Email: nirs@sfi.komi.com