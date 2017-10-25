Неравнодушным сыктывкарским студентам рассказали об интернете и кибербезопасности

Тему привлечения молодежи и студентов к реализации государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности обсуждали сегодня на “Форуме неравнодушных”. Встреча с молодежью, инициированная Министерством внутренних дел Республики Коми, прошла сегодня, 25 октября, в Сыктывкарском госуниверситете.

Одной из тематических площадок форума стала “Информационная безопасность и противодействие экстремизму”. Посетители площадки узнали о том, как не попасть в руки киберпреступников, как не нарушить закон в интернете и о том, что делать, если лично столкнешься с тем или иным нарушением во всемирной паутине.

Кроме того, сотрудники МВД по Коми рассказали молодым людям об экстремизме и привели конкретные случаи из практики. В частности, показали видеоролики, на которых присутствовали уроженцы Республики Коми, привлекавшиеся за экстремизм.

Речь шла и о ликвидации организации “Рубеж Севера”, и о судьбе уроженца Коми Алексея Кожемякина, националиста и экстремиста, который ныне служит в батальоне “Азов”.

Напомним, деятельность «Рубежа Севера» была признана экстремистской, а ее участники и руководитель А.Колегов осуждены за совершение 17 преступлений, в том числе 4 – экстремистской направленности.

Что касается безопасности сети, сотрудники МВД настоятельно рекомендовали ни при каких обстоятельствах не переходить по гиперссылкам, которые были получены из непроверенного источника.

Всегда следует проверять название сайта во избежание попадания на сайт-дублер, который полностью копирует оригинальный сайт с легкой “опечаткой” в названии, пользоваться закладками в браузере, а при просьбе со страницы знакомого, члена семьи или друга о переводе денег – предварительно созвониться с этим человеком. Возможно, его страница была взломана, и ею управляют злоумышленники. Отдельно было отмечено, что пользователи мобильных телефонов не пользуются антивирусными программами, что облегчает взлом их устройств.

“Вы можете увидеть то, что мы увидим позже или просто не успеем дойти до этого. Поэтому огромная просьба – помогайте содействием, чтобы мы могли выявить террористов и экстремистов”, — обратилась к участникам форума юрисконсульт правового отдела МВД Коми Екатерина Ямолдина.

Студенты признали, что тема очень актуальна и выразили готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами.

Эльвина Волкова

Фото Антона Пархачёв