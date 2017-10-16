Продолжается интернет-голосование за лучшие проекты благоустройства набережной Сыктывкара

За четыре дня получено более 2250 голосов, и определилась тройка лидеров народного рейтинга концепций будущей набережной в парке имени С.М.Кирова.

823 голоса получила работа Ольги Елизаровой из Пензы, следом за ней – концепция проектной компании «Archi+» из Воронежа с 397 голосами. Замыкает тройку лидеров авторский коллектив «tochka» из Сыктывкара, проект которого набрал 256 голосов. Всего в конкурсном отборе участвует 21 проект претендентов из 12 городов России.

Администрация Сыктывкара призывает всех, кому небезразлична судьба городской набережной, принять участие в интернет-голосовании. Ответы будут приниматься ещё пять дней — до 20 октября включительно. Итоги народного голосования будут учитываться конкурсной комиссией при определении победителей, имена которых озвучат в срок до 25 октября.

Работы, занявшие по итогам интернет-голосования первые три места по количеству голосов, получают дополнительные баллы: за первое место в интернет-голосовании – три балла, за второе – два балла, за третье – один балл. Указанные баллы суммируются с баллами, выставляемыми конкурсной комиссией.

*** Администрация Сыктывкара проводит конкурс среди профессионалов по разработке архитектурной концепции благоустройства набережной в Кировском парке. Приём заявок завершился на прошлой неделе. В конкурсном отборе участвует 21 проект претендентов из Челябинска, Кирова, Сыктывкара, Ростова-на-Дону, Белгорода, Москвы, Пензы, Новосибирска, Воронежа, Нальчика, Самары и Казани.

По сообщению администрации Сыктывкара