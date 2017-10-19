СГУ приглашает на Фестиваль научного кино

На три месяца Сыктывкарский госуниверситет распахнет двери для всех ценителей этого жанра. Трансляции будут вестись с октября по декабрь 2017 года. Десятки вузов по всей стране абсолютно бесплатно прокатают самые современные документальные фильмы. Площадкой для показа в нашем вузе станет Музей истории просвещения Коми края. На 19 октября намечен премьерный показ образовательного фильма «Москиты».

Фестиваль актуального научного кино запущен при поддержке Министерства образования и науки России. ФАНК – научно-просветительский проект нового формата, направленный на популяризацию науки среди молодежи и развитие научной культуры в регионах страны. ФАНК – средоточие наиболее ярких и интересных картин о науке, технологиях, экологии, созданных во всем мире за предшествующие фестивалю полтора года. После планового просмотра фильмов запланированы тематические дискуссии, позволяющие более глубоко проникнуться сутью киноленты и обратить внимание на проблемы, заявленные в фильме.

Рассказывая о мировых достижениях в сфере науки, фильмы ФАНК способствуют вовлечению молодежи в научную деятельность и технологическое предпринимательство. Представляя информацию с различных углов зрения, картины развивают критическое мышление и дают возможность сформировать собственную точку зрения относительно тех или иных фактов.

— Это принципиально новое слово в фестивальном движении, и мы верим, что ФАНК позволит существенно расширить аудиторию умного, неформатного кино. Мы готовы делиться опытом, экспертизой и технологиями проведения фестиваля научного кино, наработанными нами в течение последних пяти лет, — говорит программный директор фестиваля Ирина Белых.

Начальник управления научной и инновационной деятельности СГУ им. Питирима Сорокина Надежда Романчук, комментируя запуск проекта в университете, отметила:

— Задача документального кино не создавать новый мир, а описывать уже существующий. Причем, описывать его доступным и понятным языком, делать фильмы зрелищными и популярными. В науке, в последнее время происходит много того, что может перевернуть наше сознание. У ученых всегда большая проблема с тем, как донести информацию до широкой аудитории. Фестивали, подобные этому, – отличный способ найти общий язык с молодежью. Замечательно, что СГУ стал площадкой для демонстрации фильмов в рамках этого фестиваля.

В программу ФАНК войдут 11 отечественных и зарубежных кинолент, посвященных науке, исследованиям и их практическому применению. Дни кино в университете откроются документальным фильмом «Москиты». Трансляция состоится в Музее истории просвещения Коми края уже в этот четверг, 19 октября, в 16.00.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела экологии животных Института биологии Коми научного Центра УрО РАН Елена Панюкова объяснила, почему было решено дать старт фестивалю с показа именно этого фильма:

– Кровососущие комары – mosquitoes, относятся к наружным паразитам — эктопаразитам или микрохищникам, так как самки этих насекомых вынуждены питаться кровью теплокровных и холоднокровных животных для возможности оставить потомство. По новейшим данным в Республике Коми больше трех десятков видов кровососущих комаров, из них 4 вида — переносчики малярии и 13 видов могут переносить туляремийную инфекцию. Эволюционно эти двукрылые насекомые связаны с человеком, пройдя вместе с ним процесс коэволюции, вот почему переносимые ими инфекции так быстро распространяются в мире. Всего же в мире ежегодно фиксируется примерно 725 тысяч случаев смерти человека от комариных укусов. Для сравнения: в мире за год совершается в среднем 475 тысяч убийств. Такой отрыв позволяет комару считаться самым опасным для человека насекомым на Земле. Вот почему так важно найти научный способ для решения этой проблемы.

После демонстрации фильма зрители смогут поучаствовать в свободной дискуссии «Москиты» и обсудить всё, что увидели на экране, а также поделиться своими научными достижениями в изучении этой темы.

Партнерами проекта ФАНК выступают: Русское географическое общество, крупнейший нефтехимический холдинг России – «Сибур», Росатом, Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, Группа «Т Плюс», а также Открытый университет Сколково.