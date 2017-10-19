Школьников Коми приглашают на открытый турнир по робототехнике в Архангельске

Архангельский областной институт открытого образования при поддержке Коми республиканского института развития образования проводят IV Открытый дистанционный командный турнир по робототехнике. Это уникальный турнир, аналогов которого в России нет. Для участия в турнире приглашаются команды школ всех регионов Российской Федерации, так как турнир имеет статус открытого.

Команды ребят численностью от 2 до 4 человек будут соревноваться в двух возрастных категориях: 5-8 классы и 9-11 классы. В категории 9-11 классов могут принять студенты 1-2 курса профессиональных образовательных организаций. Турнир будет проходить в несколько этапов. Первый этап, предполагает регистрацию команды. На втором этапе необходимо сконструировать робота по предложенной 3D модели и изготовить обстановку в которой в дальнейшем будет функционировать робот. Третий этап – соревнование: командам будет сообщена задача, которую роботу необходимо решить в подготовленной обстановке. Программу-решение команды направляют в адрес жюри. Последний этап, четвёртый, самый напряжённый. На этом этапе участники будут наблюдать в режиме онлайн за работой нескольких площадок жюри, которое запустит решение каждой команды на своём, полностью аналогичном 3D-модели роботе, внимательно проследит, как робот справляется со своей задачей и выставит оценки, которые участники смогут увидеть в реальном масштабе времени.

Информация о турнире размещена на портале: http://robot.onedu.ru/portal/.

Регистрация на турнир проходит до 29 октября 2017 года. Само соревнование пройдет 3 ноября.