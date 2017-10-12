Современное оборудование, молодые педагоги и робот ждут кванторианцев

Передать под детский технопарк лучшее помещение в центре Сыктывкара – таково было поручение главы Коми Сергей Гапликова. «Кванториум», расположившийся в Доме дружбы народов, примет детей 17 октября.

Детский технопарк рассчитан на 800 бюджетных мест для детей в возрасте от 8 до 18 лет. Готовность объекта сегодня проверила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова. Она отметила молодую команду педагогов под руководством Юрия Реброва, которые прошли специальную подготовку в Сколково.

Технопарк в Коми появился благодаря выигранному федеральному гранту. В нем будут открыты шесть основных направлений (квантов).

— автоквантум – изучение и разработка систем наземного транспорта и транспортной инфраструктуры;

— аэроквантум – изучение принципов и создание средств малой беспилотной авиации, получение практических навыков по управлению беспилотниками;

— энерджиквантум – исследование возможностей и применения альтернативной энергии, основ энергетических сетей и углубленное изучение радиоэлектроники и схемотехники;

— биоквантум – формирование представлений и практических навыков в области биотехнологии, генной и клеточной инженерии;

— робоквантум – изучение передовых технологий в области электроники, мехатроники и программирования, конструирование и программирование роботов;

— дополненная и виртуальная реальность – развитие нового вида детской журналистики, иммерсивной журналистики, это виртуальная реальность, позволяющая создавать различные медиа продукты с эффектом присутствия.

Все кванты объединяет hi-tech цех, в котором дети смогут довести до готовности свои проекты с использованием прецессионных 3D-принтеров, 3D- сканеров, станков, оборудованных числовым программным управлением, станков лазерной резки и гравировки, вакуум формовочной машины, портала плазменной резки и прочего современного оборудования, которое уже закуплено.

Дополнительно будет работать «Юный квант» — школа будущего инженера для детей от четырех до семи лет. Второе уникальное направление – отдельный класс теоретической подготовки по изучению правил дорожного движения. Это направление будет дополнено специальной автомашиной с мобильным автогородком. Преподаватель будет курсировать по республике и обучать местных детей ПДД.

Как рассказала директор Республиканского центра дополнительного образования Наталья Арабова, самым популярным у родителей стал робоквантум. За два часа все места там были заняты. Впрочем, и на все другие направления набор прошел удивительно быстро – три дня.

«Здесь будет собираться талантливая молодежь. Мы хотим дать им возможность получать знания в современных условиях», — в свою очередь озвучила цель «Кванториума» Н.Михальченкова.

Она осмотрела помещения, в которых будут учиться кванторианцы. По условиям, помещения «Кванториумов» по всей стране должны быть выполнены в едином оформлении. Но у сыктывкарского есть своя особенность. Класс автоквантума стилизован под гараж, с аутентичными лампами и граффити на стене. Там же есть настоящие двигатели, которые дети смогут разобрать-собрать.

Оборудование в «Кванториуме» самое современное. Например, флипчарт. То, что учитель пишет на этой интерактивной доске, отображается на смартфонах детей.

В коридоре расположена лаунж-зона. В ней дети могут отдохнуть между занятиями, поиграть в настольные игры, пообщаться. Тут же есть кафе.

По технопарку разъезжает робот. «Роби» общается с людьми, рассуждает о погоде и травит анекдоты.

«Кванториум» располагает и зоной для проведения соревнований. Это большой светлый зал под прозрачной крышей.

За пять дней до открытия осталось доделать потолки, дверные обвесы, установить оборудование. Н.Михальченкова пожелала сотрудникам справиться с этой работой, чтобы 17 октября все было готово к приходу кванторианцев.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва