Студенты Ухты стали победителями окружного конкурса

Стали известны имена победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее», который проходил с 12 июня по 24 октября и был организован Советом ректоров вузов Северо-Западного федерального округа РФ при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в округе.

Студенты Северо-Западного федерального округа было заявлено на конкурс более 300. Участники должны были рассказать о проблемах своего региона и увидеть перспективы их разрешения в будущем. Лучшей работой и обладателем Гран-при стал видеоролик, снятый командой Ухтинского государственного технического университета: студенткой специальности «Реклама и связи с общественностью» Иридой Манаковой и выпускником той же специальности Евгением Грохом.

В своем ролике «Заполярье» они рассказали о Воркуте, ее населении, истории и возможных путях развития города. Церемония награждения состоится в Санкт-Петербургском государственном университете 31 октября. Представителям УГТУ будут вручены дипломы и денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

По сообщению пресс-центра УГТУ