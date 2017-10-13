УГТУ показал себя на фестивале науки

Ухтинский государственный технический университет принял участие во Всероссийском фестивале науки «NAUKA 0+», проходившем в Москве на площадке «Экспоцентра».

«NAUKA 0+» – глобальный проект, отличающийся многогранностью и устремлённостью в будущее. Фестиваль, который проводится с 2006 года, призван вовлечь в инновационную деятельность детей с раннего возраста, дать им почувствовать себя инженерами, изобретателями, заложить в них интерес и любовь к науке, воспитать новое поколение прогрессивных российских ученых и повысить престиж этой профессии. Фестиваль науки демонстрирует последние научно-технические достижения, доказывает необходимость внедрения научного знания в современную жизнь для экономического и культурного подъёма общества. Наконец, это деловая площадка для эффективного взаимодействия науки, общества и бизнеса. Традиционная аудитория Фестиваля — школьники, студенты, молодые учёные и жители города. Девиз фестиваля — «Сделай своё открытие!»

УГТУ представил экспозицию, посвящённую истории добываемой на реке Ухте первой Российской нефти, способам добычи и использования «чёрного золота». Молодые учёные УГТУ проводили для участников фестиваля викторины по истории первой нефти России и мира, победители получали в подарок каплю тяжёлой Ухтинской нефти. Экспозиция УГТУ, представленная будущим абитуриентам, отражала научный потенциал Ухтинского университета, уровень сотрудничества вуза с ведущими предприятиями региона и страны, научно-технические мероприятия УГТУ.

Текст и фото Центр развития научных проектов и консалтинга