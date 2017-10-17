В Сыктывкаре открыли «Кванториум»

Коми стала одним из 17 регионов, которые сегодня, 17 октября, официально примкнули к сети «Кванториумов». На открытие детского технопарка пришли представители власти, так и родители кванторианцев.

Республика вошла в число победителей отбора на предоставление субсидий субъектам России для создания детских технопарков. Сейчас их стало 36.

На покупку современного оборудования республика получила 57 миллионов рублей, 24,5 млн. выделил бюджет Коми. Еще в 12 млн. обошлась подготовка помещений.

Напомним, технопарк расположился в Доме дружбы народов. Общая площадь помещений – более 2 тыс. кв. м.

Работники Республиканского центра дополнительного образования приложили немало сил, чтобы к открытию «Кванториум» выглядел подобающим образом. Ведь еще пять дней назад оставалось немало недоделок.

«Нам были предоставлены лучшие помещения. В бюджете удалось найти деньги на софинансирование. Из ребят нашего региона, которые будут обучаться здесь, могут вырасти активные умные инженеры и изобретатели, работающие на благо современной экономики, развития Республики Коми и России», — отметила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова.

Председатель Государственного совета Коми Надежда Дорофеева заявила, что это уникальное для региона событие состоялось благодаря усилиям и личным контактам Н.Михальченковой. И открытие «Кванториума» станет толчком для технического развития республики.

«В детство нельзя жалеть вкладываться. Как это здорово, когда для детей создаются такие условия», — в свою очередь заметила и.о.ректора Сыктывкарского госуниверситета Ольга Сотникова.

Церемония сопровождалась выступлениями молодых и юных артистов, лазерным шоу. Знаковым участником стал робот Робби. Он сфотографировал важных гостей на память.

После для чиновников и пришедших на открытие родителей пригласили на экскурсию по помещениям «Кванториума».

«О, это я знаю – одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания», — обозначил одно из учебных пособий автоквантума начальник ГУ МЧС России по Коми Андрей Князев.

В квантуме «Дополненная и виртуальная реальность» Н.Михальченкова напомнила, что сейчас в республике активно развивается Российское движение школьников, одним из направлений которого являются СМИ. И развитие нового вида детской журналистики, иммерсивной журналистики (виртуальной реальности, позволяющей создавать различные медийные продукты с эффектом присутствия) будет этому направлению способствовать.

Пока в «Кванториуме» не все готово к приему детей. Все направления примут учащихся 23 октября.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва