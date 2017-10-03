Войди в «Интеллект будущего»

Предлагаем вашему вниманию информацию о проведении Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» в 2017-2018 учебном году комплекса всероссийских конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».

1. Всероссийские открытые конкурсы для учащихся (сентябрь 2017 г. — август 2018 г.):

— интеллектуально-творческие конкурсы по предметам «Познание и творчество»;

— интеллектуально-творческие конкурсы тестового типа «Интеллект-экспресс», «IQ-чемпион», «Классная олимпиада»;

— литературно-творческие конкурсы «Креативность, интеллект, талант», «Восхождение к образу»;

— исследовательские и экспериментальные олимпиады «Эврикум»;

— конкурсы проектов по различным направлениям «Созидание и творчество».

2. Всероссийские конкурсы исследовательских работ учащихся (сентябрь 2017 г. — март 2018 г.):

— «Юность, наука, культура» для учащихся 9-11 классов;

— «Научный потенциал-XXI» для учащихся 10-11 классов и студенческой молодежи;

— «Шаги в науку» для учащихся 5-8 классов;

— «Юный исследователь» для учащихся 1-4 классов.

По итогам заочных конкурсов состоятся очные Всероссийские мероприятия (конференции, турниры, фестивали) в г. Обнинске на базе отдыха «Яхонты Таруса»:

— всероссийский чемпионат «Познание и творчество», 15-17 ноября 2017 г.;

— фестиваль проектных работ «Созидание и творчество», 5-8 декабря 2017 г.;

— всероссийская конференция учащихся «Юный исследователь», 9-12, 23-26 января 2018 г.;

— фестиваль наук и искусств «Творческий потенциал России», 20-22 февраля 2018 г.;

— всероссийская конференция «Юность, наука, культура», 28-30 марта 2018 г.;

— всероссийская конференция «Научный потенциал-ХХI», 11-13 апреля 2018 г.;

— всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку», 25-27 апреля, 10-12 мая 2018 г.

В летний период (июнь — август 2018 г.) будут проведены Российские школы, фестивали, конференции, турниры на Чёрном море.

К участию в очных финальных соревнованиях без предварительного конкурсного отбора допускаются команды победителей региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по представлению органов, осуществляющих управление в сфере образования или руководителей образовательных организаций.

Для педагогов в течение года организуются конкурсы, вебинары, семинары; проводятся очные проекты (ХV Всероссийский открытый педагогический Форум с международным участием «Образование: взгляд в будущее» — EduCamp-2017 c 3-6 октября 2017 г., г. Обнинск, пансионат «Бекасово»).

С более подробной информацией о каждом проекте, можно ознакомиться на сайте МАН «Интеллект будущего»: http://www.future4you.ru.