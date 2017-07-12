Телеканал «Наука» запускает конкурс среди молодежи «Снимай науку»
Лучшие работы конкурса попадут в эфир канала.
Конкурс объявляется открытым с 1 августа 2017 года. Заявки принимаются с 6 июля 2017 года по 2 октября 2017 года (включительно).
Заявки на конкурс принимаются на сайте телеканала «Наука», www.naukatv.ru. После отправки заявки пользователь получает автоматическое письмо. Все заявки проходят модерацию и выкладываются на сайте конкурса в течение семи дней с момента подачи.
Подробности ЗДЕСЬ.
www.minobr.rkomi.ru
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