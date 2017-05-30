У выпускников из Коми появился шанс побывать на самом масштабном выпускном вечере России — «Алые паруса»

11-классники из Коми, которые станут лучшими в региональном этапе конкурса сочинений «Я гражданин России», смогут принять участие в празднике выпускников «Алые паруса», отмечаемым в Санкт-Петербурге.

Напомним, в Коми проходит региональный этап конкурса сочинений «Я гражданин России», в котором принимают участие 415 учеников 7-11 классов.

Лучшие работы школьников республики отправят в организационный комитет, который и будет выбирать самые лучшие сочинения по всей России.

Как сообщает Минобраз Коми, принято решение наградить пятерых 11-классников Северо-Западного федерального округа страны, которые напишут лучшие сочинения, участием в празднике выпускников «Алые паруса», который будет проходить 23-24 июня в Санкт-Петербурге. Таким образом, у выпускников из Коми появился шанс побывать на самом масштабном выпускном вечере России.

Напомним, конкурс продолжится до 31 мая. Его участниками могут являться обучающиеся государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, студенты средних профессиональных образовательных организаций. Конкурс проводится среди 4 групп обучающихся: ученики 7-8 классов; ученики 9-10 классов, выпускники 11 классов, студенты средних профессиональных образовательных организаций.

Комиинформ