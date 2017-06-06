В Коми более трех сотен выпускников закончили школу с золотой медалью

В этом году 317 выпускников школ получат золотые медали «За особые успехи в учении». Больше всего золотых медалистов планируется в столице республики – 85 человек.

Следом за Сыктывкаром идет Воркута: 63 ученика выпуска 2017 года будут награждены золотом. На третьем месте стоит Ухта – из школ этого города выйдут 33 медалиста. Замыкают пятерку городов Инта и Усинск – в них 23 и 18 выпускников-медалистов соответственно.

В селах региона больше всего медалистов выпустят школы Корткеросского и Усть-Вымского районов, где по 14 учеников получат медали за особые успехи в обучении.

«Вручать школьные медали – является доброй традицией в России уже около 190 лет. Получение медали по окончанию школы – это достойное вознаграждение за многолетний труд ученика, его старание и упорство. Из года в год количество медалистов в Республике Коми не уменьшается.

В этом учебном году мы планируем к награждению серебряными медалями 158 выпускников одиннадцатых классов республики, количество золотых медалистов будет 317. Это дети, которые не только отлично учились на протяжении школьных лет, но и достигли значительных успехов в спорте, искусстве, общественной деятельности», — отметила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова, пожелав ребятам поступления в желаемые вузы и дальнейших «золотых» достижений в жизни.

www.minobr.rkomi.ru