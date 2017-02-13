В Коми объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу Коми ЦГМС, в ближайшие два часа с сохранением до первой половины ночи в южных и центральных районах республики, в том числе в Сыктывкаре, ожидается продолжительный снег, временами с ухудшением видимости 500 – 1000 м и усиление южного, юго-западного ветра 6 – 11 м/с, порывами 13 — 18 м/с и метель.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

Воздержаться от поездок по городу.

Закрыть окна в домах и квартирах.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта. Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «010» или «101»; — в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.