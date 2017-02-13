В Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми определили лучших спортсменов января
В министерстве физической культуры и спорта Республики Коми подведены итоги конкурсов «Лучший спортсмен месяца» и «Лучший спортсмен месяца среди спортсменов с инвалидностью».
В числе претендентов на звание «Лучшего спортсмена месяца» были:
— Полина Шевелева. Чемпионат и Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов России по спортивному ориентированию – II место
— Мария Чупрова. Завоевала «золото» на Первенстве Республики Коми по лыжным гонкам среди юношей и девушек среднего возраста.
— Роман Романов. Завоевал первое место в Межрегиональных соревнованиях «Кубок Севера-2017» по картингу.
— Вячеслав Денисов. Занял первое место по самбо на Первенстве Республики Коми.
В номинации «Лучший спортсмен месяца, среди спортсменов с инвалидностью»:
— Роман Чирков. На Чемпионате России по лыжным гонкам по спорту глухих занял первое место
— Владимир Майоров. Завоевал первое место на Чемпионате России по лыжным гонкам по спорту глухих.
— Любовь Мишарина. Чемпионат России по лыжным гонкам по спорту глухих – I место.
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