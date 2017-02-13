В Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми определили лучших спортсменов января

В министерстве физической культуры и спорта Республики Коми подведены итоги конкурсов «Лучший спортсмен месяца» и «Лучший спортсмен месяца среди спортсменов с инвалидностью».

В числе претендентов на звание «Лучшего спортсмена месяца» были:

— Полина Шевелева. Чемпионат и Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов России по спортивному ориентированию – II место

— Мария Чупрова. Завоевала «золото» на Первенстве Республики Коми по лыжным гонкам среди юношей и девушек среднего возраста.

— Роман Романов. Завоевал первое место в Межрегиональных соревнованиях «Кубок Севера-2017» по картингу.

— Вячеслав Денисов. Занял первое место по самбо на Первенстве Республики Коми.

В номинации «Лучший спортсмен месяца, среди спортсменов с инвалидностью»:

— Роман Чирков. На Чемпионате России по лыжным гонкам по спорту глухих занял первое место

— Владимир Майоров. Завоевал первое место на Чемпионате России по лыжным гонкам по спорту глухих.

— Любовь Мишарина. Чемпионат России по лыжным гонкам по спорту глухих – I место.

По решению конкурсной комиссии победителем конкурса «Лучший спортсмен месяца» за январь 2017 года стала Полина Шевелева (показанный результат: Чемпионат и Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов России по спортивному ориентированию – II место). Любовь Мишарина (показанный результат: Чемпионат России по лыжным гонкам по спорту глухих – 1 место) стала «Лучшим спортсменом месяца, среди спортсменов с инвалидностью».