В Сыктывкаре подвели предварительные результаты ЕГЭ

В 2017 году наблюдается положительная динамика по ряду показателей.

В частности,увеличилась доля сдавших ЕГЭ (единый государственный экзамен) и сдавших экзамен по профильной математике, увеличился средний балл по базовой математике и русскому языку. С соответствующей информацией сегодня в ходе общегородской планёрки выступила начальник городского управления образования Ольга Бригида.

Также, как отметила О. Бригида, в 2017 году шесть выпускников 11-х классов набрали 100 баллов, из них по русскому языку – три человека, по информатике и информационно-коммуникативным технологиям – два человека, по обществознанию – один человек.

«Это выпускники лицея номер один, «Лицея народной дипломатии», «Коми национальной гимназии», школ номер четыре, 25 и 35,— пояснила О. Бригида. – Также в этом году со 103 до139 человек увеличилось количество медалистов».

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов положительно оценил предварительные итоги проведения на территории муниципалитета ЕГЭ и подчеркнул, что Управлению образования необходимо сохранить достигнутые результаты в будущем.

С более подробной информацией о предварительных результатах ЕГЭ можно ознакомиться в презентации к докладу О. Бригиды.

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