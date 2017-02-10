В Сыктывкаре пройдет конкурс «Служу России»

16-17 февраля в рамках месячника спортивно-патриотической работы в Сыктывкаре пройдет ежегодный открытый городской спортивно-патриотический конкурс «Служу России».

Первый день конкурса (16 февраля) займет турнир по военно-тактической игре «Лазертаг». Огневое снаряжение, имитирующее настоящее боевое оружие, приближенные к реальности условия игры и антураж специализированного полигона позволят ребятам проявить все свои военные и тактические навыки.

Второй день конкурса (17 февраля) станет ключевым. После торжественного открытия в стенах Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова команды разделятся по группам: кто-то отправится на уже ставшие традиционными смотр строя и песни и тест на знание ПДД, а также на соревнования по разминированию, а кто-то – в Мичуринский парк для прохождения военно-спортивного квеста «1941.Заполярье», который обещает стать самым содержательным и ярким событием двух дней.

Квест позволит участникам на время перевоплотиться в боевые спецгруппы, перед которыми будут стоять различные задачи: уничтожение фашистской авиации и обеспечение безопасной доставки грузов по железной дороге, захват «языков» в стане врага, поиск вражеской радиостанции в немецком тылу и т.д. Также участникам будет необходимо продемонстрировать высокий уровень физической подготовки и командной работы. И это еще не все испытания, которые ребятам будет необходимо преодолеть за время прохождения квеста.

Торжественное открытие конкурса «Служу России-2017» состоится 17 февраля в актовом зале Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова» в 11.00.

Организаторами конкурса «Служу России» выступают Управление образования МО ГО «Сыктывкар», Молодежный центр г. Сыктывкара при поддержке столичной администрации. Партнерами конкурса выступают ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова», Управления Росгвардии по РК, АУРК «Комикиновидеопрокат», ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару.

По сообщению Молодежного центра Сыктывкара