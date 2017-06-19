В Ухте отметили День отца

Замечательный праздник семьи и молодости «Отцы-молодцы» прошёл 18 июня в Детском парке Ухты. Совместное мероприятие Молодежного совета и Центра творчества имени Г.А. Карчевского с успехом проходит уже шестой раз, но так ярко и разнообразно оно ещё никогда не проходило.

Основной инициатор проведения – Молодёжный совет Ухты — сумел организовать настоящую команду, в которую вошли не только его работники, но и представители различных клубов и организаций города. Совершенно замечательная Светлана Зеленина – из семейного детского развлекательного центра «Стрекоза» – так весело и азартно и вела программу, что трудно было остаться равнодушным к тому, что происходило на сцене. Тренер спортивного клуба «Nord Kings» Евгения Мельникова организовала настоящую силовую тренировку, которая позволила отважным отцам продемонстрировать свою отличную физическую форму. Ребята из СК «Север» обеспечили проведение конкурса по сборке и разборке автоматов.

Продумали ход мероприятия и написали сценарий председатель молодёжного совета Ольга Векшина и педагог-организатор Центра творчества Надежда Русанова. А обеспечили чёткое проведение всех конкурсов энергичные и обаятельные члены Молодёжного совета.

Отцы семейств, поддерживаемые своими жёнами, детьми и, что было очень приятно, своими соперниками, соревновались в силе, ловкости, выносливости и умении справляться с такими «чисто женскими» обязанностями, как пеленание младенцев и плетение косичек.

По результатам конкурсов супер-папами стали Дмитрий Борейко и Владимир Вокуев, лавры победителя достались Евгению Попову, а все участники получили подарочные сертификаты в «Стрекозу», абонементы в «Nord Kings» и заряд хорошего настроения на целую неделю!

По сообщению Молодежного совета Ухты