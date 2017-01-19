Всё больше клиентов Сбербанка готовы рекомендовать его продукты и услуги

Самыми лояльными клиентами Сбербанка остаются представители молодёжи — показатель по этой категории составляет 67%.

Индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги Сбербанка, по итогам 4-го квартала 2016 года составил 58%, что на 3 процентных пункта выше значения аналогичного периода 2015 года.

Самыми лояльными клиентами Сбербанка остаются представители молодёжи — показатель по этой категории составляет 67%. Основной причиной высокой оценки клиенты называют удобство использования продуктов и сервисов. Им нравятся мобильное приложение Сбербанк Онлайн, сеть банкоматов, возможность быстрых переводов с карты на карту.

Ещё одной причиной высокой оценки молодые клиенты Сбербанка называют то, что услугами банка активно пользуются их друзья и родственники. «Чтобы лучше понимать клиента и своевременно менять бизнес-процессы, исходя из пожеланий клиента, мы делаем замер индекса NPS. Согласно опросам, основная причина готовности клиентов рекомендовать Сбербанк — это надёжность. В основе улучшения клиентского опыта — индивидуальный подход. Мы понимаем, какие изменения ещё можем и должны сделать, чтобы улучшить наши продукты и сервисы, — отметил Андрей Пушкарев — управляющий Коми отделением Сбербанка. — Мы благодарим наших клиентов за то, что они уделяют время для обратной связи и помогают банку становиться лучше».

Сбербанк осуществляет замеры индекса NPS с помощью телефонных звонков клиентам. За 2016 год банк получил таким образом более 20 000 тысяч оценок.

***ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru

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