Юбилейный год юные туристы Коми отметят походами

В год 65-летия детского туризма в Республике Коми проводится Республиканский конкурс «Лучший туристский поход (экспедиция) среди учащихся Республики Коми». Информацию об этом опубликовал Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма, который руководит организацией и формирует конкурсное жюри. Соревнования юных туристов будут проходить в три этапа с 1 июня по 15 декабря.

Его основная цель — развитие туристско-краеведческой работы, как эффективного средства всестороннего формирования личности.

Первый этап пройдет на муниципальном уровне в городах и районах Республики Коми. Второй — уже на уровне республики и станет отборочным этапом для участия во Всероссийском конкурсе. Отчеты второго этапа будут приниматься до 15 октября 2017 года. Третий этап — участие во всероссийском конкурсе.

На конкурсе будут рассмотрены пешеходные походы и водные экспедиции, лыжные и комбинированные путешествия. Каждое из них может быть заявлено только в одной номинации. Результат будет определяться отдельно по каждому виду. К участию допускаются туристские коллективы, туристско-краеведческие объединения учащихся муниципальных образований Республики Коми.

Участники второго этапа должны будут подготовить ряд документов и направить их в адрес Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма в срок до 30 октября текущего года. В пакет конкурсных документов войдут: сопроводительное письмо участников конкурса, копия маршрутного листа, отчет о проведенном походе с картографическим и фотоматериалами в электронном виде. А также материалы, подтверждающие результаты краеведческой исследовательской работы, в походе: рецензии, благодарственные письма и иные.

Подробнее о подаче заявки можно узнать на официальном сайте Центра детско-юношеского спорта и туризма в Коми.

Отчеты победителей и лауреатов Конкурса после отбора экспертами жюри направляются на Всероссийский конкурс туристских походов (экспедиций) среди учащихся. Туристы-участники получат право претендовать на награждение памятными знаками «Юный путешественник» и «Юный Турист», а также памятными знаками Федерации альпинизма России — «Альпинист России», Федерации спортивного туризма России — «Турист России» и другими.