Женская сборная Республики Коми стала серебряным призером в командном зачете на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Белые Ночи»

Сборная Республики Коми по пауэрлифтингу успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге. Программа состязаний включала классическое троеборье. В них приняло участие около 400 спортсменов.

Как рассказал старший тренер сборной Республики Коми по пауэрлифтингу Алексей Маляренко, в состав команды вошли 23 атлета из Сыктывкара, Инты, Ухты, Вуктыла, Усинска и Воркуты.

Среди женщин «золото» в весовой категории до 52 кг завоевала сыктывкарка Маргарита Васильева (тренеры Алексей Маляренко и Екатерина Братусь). С результатом в сумме 417,5 кг она перевыполнила норматив мастера спорта международного класса на 12,5 кг. В абсолютном зачете Маргарита Васильева также заняла первое место.

В весовой категории 84 кг Екатерина Братусь (тренер Алексей Маляренко, Сыктывкар) с результатом 562,5 кг завоевала «золото», перевыполнив норматив мастера спорта международного класса на 25 кг. В абсолютном зачете спортсменка уступила своей воспитаннице Маргарите Васильевой и заняла второе место.

Норматив мастера спорта России выполнили Лина Прейс (суммарный результат — 297,5 кг, тренеры Сергей Болтинский и Юрий Агалаков, Сыктывкар, Инта) в весовой категории до 47 кг и Светлана Касева (суммарный результат — 325 кг, тренеры Алексей Канев и Сергей Сергеев, Сыктывкар), выступавшая в весовой категории до 52 кг.

В общекомандном зачете среди 32 команд женская сборная Республики Коми заняла второе место, уступив хозяевам соревнований, команде Санкт-Петербурга.

У мужчин отличились пять наших спортсменов. В весовой категории до 83 кг норматив мастера спорта России выполнили Артем Вейбле (суммарный результат — 775 кг, тренеры Алексей Маляренко и Сергей Бурдин, Сыктывкар), Иван Расторгуев (суммарный результат — 757,5 кг, тренер Андрей Бабиков, Усинск), Максим Алексеев (суммарный результат — 755 кг, тренеры Игорь Михеев и Юрий Стефанович, Вуктыл), Виталий Мартынюк в весовой категории до 105 кг (суммарный результат — 835 кг, тренер Андрей Бабиков, Усинск) и Игорь Иванов (суммарный результат — 835 кг, Воркута) в весовой категории до 120 кг.

В общекомандном зачете мужская сборная Республики Коми среди 38 команд заняла шестое место.

«По количеству спортсменов, выполненных нормативов мастера спорта России, поездка на «Белые ночи-2017» стала одной из лучших. Порадовали наши девушки, занявшие в абсолютной категории два первых места», — отметил Алексей Маляренко.

По итогам Всероссийских соревнований «Белые ночи» Маргариту Васильеву включили в резерв сборной России по пауэрлифтингу на участие в Первенстве мира среди юниоров, которое пройдет в США в августе.

Фото Федерации пауэрлифтинга Санкт-Петербурга

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