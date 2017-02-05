Сергей Устюгов будет участвовать в финале Кубка России по лыжам в Коми
С 24 февраля по 1 марта на Республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной в Выльгорте пройдет Финал Кубка России по лыжным гонкам.
Ребята из Коми стали призерами конкурса открыток РДШ
Четверо ребят из республики стали призерами конкурса открыток, организованного Российским движением школьников. По условиям нужно было нарисовать поздравительную открытку к любому из следующих праздников: «Развиваюсь вместе с РДШ», Новый Год и Рождество, «День защитника Отечества», 8 марта, 9 мая, «День защиты детей», «День семьи, любви и верности», «День знаний», «День учителя» и «День народного единства».
Фигурист Дмитрий Алиев — чемпион России среди юниоров
Ухтинский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем юниорского Первенства России в Санкт-Петербурге. 4 февраля спортсмены презентовали произвольную программу.
В Ухте стартовал молодежный форум
Молодежные общественные объединения и учреждения, занимающиеся реализацией молодёжной политики на территории МОГО «Ухта», запустили первый Городской Молодежный форум «11».
Конкурс для молодых ученых в области энергетики
Начался прием заявок на участие в III Общероссийском молодежном конкурсе реализованных инновационных проектов в области энергетики «Энергия прорыва». Дедлайн 15 марта 2017 года.
Студентки СГУ в Норвегии участвовали в конференции по развитию Арктики
Студентки СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Цапова и Надежда Камашева приняли участие в работе Арктического студенческого форума в рамках Международной конференции «Арктические Рубежи», которая проходила в норвежском городе Тромсё в конце января.
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Студентов Коми обучат этножурналистике
7 февраля в Сыктывкаре состоится открытие третьего сезона Школы межэтнической журналистики «Опыт освещения межнациональных отношений». Занятия будут проходить одновременно по единой программе в 23 городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пскове, Самаре, Саранске, Сыктывкаре, Томске, Чебоксарах, Улан-Уде, Элисте и Якутске.
Молодые лыжники СЗФО выясняют отношения в Коми
На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной проходит Первенство СЗФО России по лыжным гонкам, II этап VIII зимней Спартакиады учащихся России (юноши, девушки 17-18 лет (1999-2000 г.р.). В соревнованиях участвуют спортсмены Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Республики Коми и Санкт-Петербурга.
В Коми стартует III Республиканский конкурс «Спасибо деду за Победу»
Начался прием заявок на участие в III Республиканском конкурсе «Спасибо деду за Победу», приуроченном к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году тема конкурса посвящена роли женщины на войне.