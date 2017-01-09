Новый год – отличный повод открыть для себя что-то новое, то, чем никогда не занимался. К таким занятиям можно отнести добровольчество – не просто хобби, а стиль жизни. Представляем пять лучших практик в сфере доробровольчества в 2016 году по мнению Росмолодежи из первых уст.