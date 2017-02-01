В Коми объявлен набор кандидатов на работу в детском технопарке «Кванториум»

01.02.2017   // IT   0
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В Республике Коми осенью 2017 года на базе Республиканского центра дополнительного образования откроется детский технопарк «Кванториум».

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В Эжве заработал еще один бесплатный каток

01.02.2017   // Обзоры   0
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Еще одна ледовая площадка, которая расположена проспекте Бумажников за зданием крытого катка, принимает всех желающих покататься на собственных коньках. Открытая ледовая «арена» работает ежедневно, для катания в вечернее время проведено дополнительное освещение.

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Воркутинка вошла в резерв сборной России

01.02.2017   // Спорт   0
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Приказом Минспорта РФ утвержден «Список кандидатов в сборные команды Российской Федерации по киокусинкай на 2017 год». Впервые в него включены представители нашего города. В категории юниорки 16-17 лет вошла Валерия Кихай, которая занимается под руководством тренера Ивана Николаевича Голубца в ДЮСШ «Смена».

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Сбербанк запустил новый банковский продукт для физических лиц

01.02.2017   // Новости
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Процентная ставка по «Номинальному счёту для зачисления социальных выплат» составляет 3,5 % годовых в рублях.

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Сборная Республики Коми заняла первое место в предварительном этапе Первенства России по мини-футболу среди юношеских команд

01.02.2017   // Новости, Спорт   0
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В сыктывкарском универсально-спортивном комплексе «Орбита» завершился предварительный этап первенства России по мини-футболу среди юношеских команд 1999/2000 гг.р. / МРО «Северо-Запад» сезона 2016/17 годов.

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Продолжается отбор участников на международный форум «Арктика. Сделано в России»

01.02.2017   // Информация   0
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Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» пройдет с 27 марта по 2 апреля в г. Архангельске. На форум приглашаются молодые геологи, океанологи, проектные менеджеры, промышленные архитекторы, специалисты в области здравоохранения, специалисты по проектированию и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, промышленной и техносферной безопасности, промышленной теплоэнергетики, транспортной логистики, а также строители-проектировщики ПГС, ГТС, судостроители, экологи.

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В ссузах Коми началась перепись студотрядов

01.02.2017   // Информация   0
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31 января успешно завершился первый этап переписи студенческих советов среди ссузов республики. Как отметила проектная команда: результат превзошёл все ожидания. Почти в каждом из 25 анкетированных учебных заведений есть студенческим совет, который выполняет основные функции, регламентируемые законом об образовании.

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В Академии госслужбы новый ректор

31.01.2017   // Информация   0
Академия госслужбы

Коми республиканскую академию государственной службы и управления возглавит новый ректор. Руководителем вуза станет доктор экономических наук, доцент Татьяна Фёдорова. Соответствующий приказ подписала заместитель Председателя Правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

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В Сыктывкаре пройдет региональный финал «КЭС-Баскета»

31.01.2017   // Спорт   0
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Юбилейный, 10-й сезон чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» открывает серию региональных финалов с Республики Коми. Уже завтра, 1 февраля, в 10:30 в сыктывкарском КСЦ «Ренова» начнутся финальные игры дивизионального этапа.

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В СГУ обсудят систему профобразования

31.01.2017   // Рынок труда   0
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С 28 февраля по 2 марта на базе Сыктывкарского госуниверситета им. Питирима Сорокина пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Система профессионального образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра».

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