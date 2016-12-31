Что сыктывкарцы желают в Новогоднюю ночь

31.12.2016   // Обзоры, Человек   0
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В преддверии Нового года у каждого появляется то самое заветное желание, которое хочется описать Деду Морозу в письме. И речь идет не только о детях. Многие взрослые все так же верят в доброго волшебника с седой бородой, который исполнит их мечту и подарит чудо! Но если у детей желания более материальные, в виде игрушек и различных лакомств, то какие же пожелания у сыктывкарцев-родителей, играющих роль волшебников в новогоднюю ночь? Мы поинтересовались, что бы они пожелали у Деда Мороза?

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Как празднуют Новый год в мире

31.12.2016   // Обзоры   0
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Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои национальные традиции, относящиеся, в том числе, и к проведению различных праздников!

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Названы имена победителей конкурса Пенсионного фонда Коми

30.12.2016   // Информация   0
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Коми подвело итоги конкурса среди старшеклассников «Ключ от Кабинета». Всего в конкурсе приняли участие 200 ребят, вместе им удалось зарегистрировать в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР 840 человек.

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Конькобежка из Коми вошла в состав сборной России

30.12.2016   // Спорт   0
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Воспитанница спортивной школы №4 Республики Коми, кандидат в мастера спорта России Мария Козлова вошла в состав юниорской сборной России по конькобежному спорту.

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На какой площади установлена главная елка страны?

30.12.2016   // Игры   0
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Если вы не знаете ответ на этот вопрос, значит вы не были на Открытом Новогоднем кубке СГУ им. Питирима Сорокина по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». 28 декабря, студенты и школьники сражались в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок».

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Молодежь Усинска подарила праздник инвалидам

30.12.2016   // Акции   0
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В преддверии Нового года сотрудники Молодежного центра Усинска совместно с клубом раннего развития детей «УМка +», а также депутатами Молодежного парламента подарили два представления «Алиса в зазеркалье» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, как для малышей, так и для взрослых.

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В Эжве открыли каток

30.12.2016   // Спорт   0
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Торжественная церемония состоялась 29 декабря и прошла при полных трибунах. Гостями праздника стали представители городской и районной администраций, депутаты города, спортсмены, любители зимних видов спорта.

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В Коми разработан проект для повышения престижа рабочих профессий

30.12.2016   // Рынок труда   0
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Паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для экономики Республики Коми» рассмотрен и утверждён на первом заседании президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое провела Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова.

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Куда сходить в Сыктывкаре на новогодних каникулах

29.12.2016   // Город, Игры, Музыка, Обзоры, Отношения, Спорт   0
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«Твоя Параллель» предлагает афишу интересных событий, которые пройдут в дни январских праздников. 31 декабря у подавляющего числа россиян проходит в готовке салатов и последующим застольем. Но что делать с 1 по 8 января? Куда сходить самим и куда отвести детей, когда школы и детские сады не работают?

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Оставь сигареты в 2016-м

29.12.2016   // Информация   0
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В январе 2017 года на базе Центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера начнёт функционировать кабинет оказания медицинской помощи по прекращению потребления табака.

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