Юниорская сборная России победила на первенстве мира в Сыктывкаре

29.01.2017   // Спорт   0
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В столице Коми состоялся финал Первенства мира по хоккею с мячом. Классическое противостояния Россия – Швеция, которого так ждали болельщики, закончилось победой наших хоккеистов.

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Молодежь Эжвы познакомилась с экологами-общественниками

29.01.2017   // Информация   0
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25 января в Эжве прошло ток-шоу «Сто вопросов к взрослому». 2017 год в России был объявлен годом экологии, поэтому на место главного героя организаторы пригласили председателя общественной организации «Экологи Коми» Нину Ананину.

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Сборная России разгромила норвежцев и вышла в финал Первенства мира в Сыктывкаре

29.01.2017   // Спорт   0
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Первый полуфинальный матч Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет сюрпризов не преподнес. На глазах, увы, немногочисленной публики – на трибуне собрались около 500 человек – россияне разгромили сверстников из Норвегии.

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Сборная Россия всухую обыграла финнов

28.01.2017   // Спорт   0
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Последним матчем сборной России на групповом этапе Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет стала встреча с командой Финляндии. Игра против серьезного соперника собрала значительно больше зрителей по сравнению с утренней игрой против Казахстана. Более четырех тысяч сыктывкарцев пришли поддержать россиян, тем более что вход на все игры первенства бесплатный.

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В День снятия блокады Ленинграда Волонтеры Победы Коми подключились к Всероссийской акции «Письмо победы»

28.01.2017   // Акции   0
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Школьники и студенты нашей республики написали «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в Великой Отечественной войне; неизвестным героям, тем, кто погиб на полях сражений. Также ребята написали послание ныне живущим ветеранам.

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Сыктывкарец Никита Агафонов забросил два мяча в ворота юниорской сборной Казахстана

28.01.2017   // Спорт   0
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Второй соревновательный день Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет начался с утренней зарядки для спортсменов из России. По-другому матч с Казахстаном назвать нельзя.

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Стратегическая победа россиян над шведами

27.01.2017   // Спорт   0
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Свой второй матч на Первенстве мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет сборная России провела против самых принципиальных соперников, действующих обладателей титула сборной Швеции.

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Победители конференции «Отечество — земля Коми»

27.01.2017   // Край   0
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В Сыктывкаре завершилась краеведческая конференция «Отечество — земля Коми». На протяжении трех дней более ста школьников из 19 городов и районов республики защищали свои проекты перед экспертами. Сегодня, 27 января, члены жюри определили победителей.

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Студентам СТЭКа рассказали о вреде табака и электронных сигарет

27.01.2017   // Информация   0
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Для студентов Сыктывкарского торгово-экономического колледжа, специалисты Центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера провели профилактический семинар на тему: «Воздействие потребления табака и электронных сигарет на здоровье человека».

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В 2017 году в Коми откроется детский технопарк

27.01.2017   // Наука   0
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В настоящее время проводится работа по подбору педагогического персонала детского технопарка — в начале февраля в Сыктывкаре на базе Республиканского центра дополнительного образования состоится единый день анкетирования претендентов. Кандидаты, чьи анкеты одобрит федеральный оператор детских технопарков, будут приглашены для прохождения очного обучения в научном инновационном центре «Сколково» в марте 2017 года.

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