Последним матчем сборной России на групповом этапе Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет стала встреча с командой Финляндии. Игра против серьезного соперника собрала значительно больше зрителей по сравнению с утренней игрой против Казахстана. Более четырех тысяч сыктывкарцев пришли поддержать россиян, тем более что вход на все игры первенства бесплатный.