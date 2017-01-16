Второй фестиваль вокального творчества «Поющий Север» принимает заявки

16.01.2017   // Музыка   0
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В начале февраля пройдет отборочный тур второго открытого городского фестиваля-конкурса вокального творчества «Поющий Север». До 31 января от всех желающих явить публике свой голос принимаются заявки на участие. В Центре досуга и кино «Октябрь», который вместе с администрацией Сыктывкара и Союзом театральных деятелей Коми является одним из организаторов конкурса, рассказали о предстоящем фестивале и о том, что ждет победителей прошедшего.

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Молодые лыжники завершили первый день Первенства Коми

16.01.2017   // Спорт   0
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На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Выльгорте завершился первый соревновательный день Первенства Республики Коми по лыжным гонкам среди юношей и девушек среднего возраста (2001-2002 г.р.) в зачет круглогодичной юношеской спартакиады среди муниципальных образований и Первенство Республики Коми по лыжным гонкам памяти судьи всесоюзной категории Александра Потолицина среди юношей и девушек старшего возраста (1999-2001 г.р.) в рамках I этапа VIII Зимней спартакиады учащихся России в зачет круглогодичной юношеской спартакиады среди муниципальных образований.

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Молодежный парламент научит финансовой грамотности детей-сирот

16.01.2017   // Политика   0
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12 января прошла очередная встреча депутатов Молодёжного Парламента и активной молодежи региона. Студентка Сыктывкарского государственного университета Мария Кириллова поделилась идеей о помощи в социализации детей из Детского Дома N1. Мария уже много лет является членом попечительского совета интернатного учреждения. Молодые парламентарии поддержали инициативу и поручили комитету по социальной политике проработать участие депутатов парламента и резервистов в социализации детей-сирот.

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Члены Молодежного правительства начали закрепляться за «взрослыми» министерствами

16.01.2017   // Политика   0
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На прошлой неделе по инициативе министра юстиции Дмитрия Наумова состоялась встреча с членом Молодёжного правительства Республики Коми Кириллом Зуевым, студентом Коми республиканской академии государственной службы и управления, направления юриспруденция.

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План Дня студента в УГТУ

16.01.2017   // Обзоры   0
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25 января по всей России отмечается День студента. В этом году обучающихся Ухтинского государственного технического университета ждет новая программа, насыщенная интеллектуальными, творческими и спортивными мероприятиями.

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В Усинске запустили проект бесплатных занятий спортом

16.01.2017   // Спорт   0
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Молодежный парламент муниципального образования городского округа «Усинск» запускает новый проект «Спортивный марафон «ПОДТЯГИВАЙСЯ!» Цель понятна — привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, когда здоровый образ жизни является нормой.

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Лыжница из Коми Юлия Белорукова победила на этапе Кубка мира

15.01.2017   // Спорт   0
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Лыжница из Республики Коми Юлия Белорукова 15 января в паре с Натальей Матвеевой первенствовала на шестом этапе Кубка мира ФИС в итальянском Тоблахе.

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В Норвегии обсудили подготовку кадров для Арктических зон

14.01.2017   // Край   0
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В High North Center Норд Университета (Будё, Норвегия) состоялся международный семинар «Знания для будущего» и открытие весеннего семестра в Школе Бизнеса (Business School). Участие в семинаре и обсуждениях приняли проректор по внешним связям УГТУ Георгий Коршунов и директор Института экономики, управления и информационных технологий Михаил Петров.

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Как вступить в «Юнармию»

14.01.2017   // Край   0
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«Твоя Параллель» подсказывает, как стать участником Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

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16,5 тысяч рублей собрали на концерте для детей-инвалидов Коми

14.01.2017   // Акции   0
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Завершился первый этап благотворительной акции по сбору средств для детского реабилитационного центра «Синяя птица» «Особое детство». В рамках акции был проведен благотворительный концерт и установлены ящики по сбору денег.

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