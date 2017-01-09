Зампред Союза молодежи Коми Сергей Тяпкин изучал принцип ВОДКИ
Площадка для профориентации и развития надпрофессиональных компетенций учащихся и молодежи прошла 5 и 6 января в селе Яренск Архангельской области.
Более 100 спортсменов примут участие в Чемпионате и Первенстве Республики Коми по лыжным гонкам
На Республиканском комплексе имени Раисы Сметаниной 10 января дня начнутся соревнования по лыжным гонкам Чемпионат и Первенство Республики Коми по лыжным гонкам (первый тур в зачет круглогодичной спартакиады среди муниципальных образований. Старт в 10.00.
«Школа начинающего предпринимателя» в Сыктывкаре примет новых слушателей
Заявок от желающих ждут с 10 января по 9 февраля в Городском центре предпринимательства и инноваций. В образовательную программу школы входят изучение основ менеджмента, налогообложения, права, обучение построению бизнес-плана и стратегическому планированию. Программа включает в себя 226 учебных часов с учетом времени самостоятельной работы над проектом.
16 направлений молодежной политики России
В конце 2014 года Правительство России утвердило «Основы государственной молодёжной политики до 2025 года» — ключевой документ, в котором были зафиксированы основные понятия, цели и задачи государства в сфере работы с молодыми людьми.
Конкурс популяризаторов науки
Казанский национальный исследовательский технологический университет принимает заявки на участие в международном конкурсе популяризаторов науки «Наука без границ». Дедлайн 31 марта 2017 года.
Почему учёные считают смартфоны вредными
Дети, пользующиеся смартфоном более трех часов ежедневно, гораздо чаще страдают от так называемого синдрома сухого глаза (ССГ), чем их менее увлеченные гаджетами сверстники. К такому выводу пришли корейские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале BMC Ophthalmology.
Две хоккеистки из Коми взяли «бронзу» турнира Nations Cup
Женская сборная России стала бронзовым призером турнира Nations Cup, который прошел в Австрии и Германии с 4 по 7 января. Россиянки в борьбе за третье место обыграли сборную Германии со счетом 5:2.
Арктика становится ближе
В конце марта 2017 года в Архангельской области начнёт работу очередной молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». Молодые учёные со всей страны, чья сфера интересов связана с исследованием Арктической зоны Российской Федерации, объединятся в команды, чтобы вместе найти наиболее эффективное решение образовательного кейса.
Сыктывкарцы с победы начали предварительные соревнования Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров
5 января в Сыктывкаре стартовали предварительные соревнования Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет. В столице Республики Коми сильнейшего выявляет квартет, в котором помимо хозяев льда – СШОР №1 – встречаются «Родина» (Киров), «Водник» (Архангельск), «Ракета» (Казань).
Пять лучших добровольцев России
Новый год – отличный повод открыть для себя что-то новое, то, чем никогда не занимался. К таким занятиям можно отнести добровольчество – не просто хобби, а стиль жизни. Представляем пять лучших практик в сфере доробровольчества в 2016 году по мнению Росмолодежи из первых уст.