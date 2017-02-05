Сергей Устюгов будет участвовать в финале Кубка России по лыжам в Коми

05.02.2017   // Спорт   0
ФИНАЛ

С 24 февраля по 1 марта на Республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной в Выльгорте пройдет Финал Кубка России по лыжным гонкам.

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Ребята из Коми стали призерами конкурса открыток РДШ

05.02.2017   // Акции   1
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Четверо ребят из республики стали призерами конкурса открыток, организованного Российским движением школьников. По условиям нужно было нарисовать поздравительную открытку к любому из следующих праздников: «Развиваюсь вместе с РДШ», Новый Год и Рождество, «День защитника Отечества», 8 марта, 9 мая, «День защиты детей», «День семьи, любви и верности», «День знаний», «День учителя» и «День народного единства».

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Фигурист Дмитрий Алиев — чемпион России среди юниоров

05.02.2017   // Спорт   0
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Ухтинский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем юниорского Первенства России в Санкт-Петербурге. 4 февраля спортсмены презентовали произвольную программу.

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В Ухте стартовал молодежный форум

04.02.2017   // Политика   0
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Молодежные общественные объединения и учреждения, занимающиеся реализацией молодёжной политики на территории МОГО «Ухта», запустили первый Городской Молодежный форум «11».

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Конкурс для молодых ученых в области энергетики

04.02.2017   // Наука   0
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Начался прием заявок на участие в III Общероссийском молодежном конкурсе реализованных инновационных проектов в области энергетики «Энергия прорыва». Дедлайн 15 марта 2017 года.

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Студентки СГУ в Норвегии участвовали в конференции по развитию Арктики

03.02.2017   // Край   0
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Студентки СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Цапова и Надежда Камашева приняли участие в работе Арктического студенческого форума в рамках Международной конференции «Арктические Рубежи», которая проходила в норвежском городе Тромсё в конце января.

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Сбербанк стал шестым по стоимости банковским брендом в Европе по версии Brand Finance

03.02.2017   // Новости
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Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33% и составила 9,1 млрд долларов.

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Студентов Коми обучат этножурналистике

03.02.2017   // Край   0
Делегация Школы межэтнической журналистики от Коми выступила в Москве

7 февраля в Сыктывкаре состоится открытие третьего сезона Школы межэтнической журналистики «Опыт освещения межнациональных отношений». Занятия будут проходить одновременно по единой программе в 23 городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пскове, Самаре, Саранске, Сыктывкаре, Томске, Чебоксарах, Улан-Уде, Элисте и Якутске.

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Молодые лыжники СЗФО выясняют отношения в Коми

03.02.2017   // Спорт   0
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На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной проходит Первенство СЗФО России по лыжным гонкам, II этап VIII зимней Спартакиады учащихся России (юноши, девушки 17-18 лет (1999-2000 г.р.). В соревнованиях участвуют спортсмены Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Республики Коми и Санкт-Петербурга.

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В Коми стартует III Республиканский конкурс «Спасибо деду за Победу»

03.02.2017   // Край   0
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Начался прием заявок на участие в III Республиканском конкурсе «Спасибо деду за Победу», приуроченном к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году тема конкурса посвящена роли женщины на войне.

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