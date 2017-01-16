Второй фестиваль вокального творчества «Поющий Север» принимает заявки
В начале февраля пройдет отборочный тур второго открытого городского фестиваля-конкурса вокального творчества «Поющий Север». До 31 января от всех желающих явить публике свой голос принимаются заявки на участие. В Центре досуга и кино «Октябрь», который вместе с администрацией Сыктывкара и Союзом театральных деятелей Коми является одним из организаторов конкурса, рассказали о предстоящем фестивале и о том, что ждет победителей прошедшего.
Молодые лыжники завершили первый день Первенства Коми
На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Выльгорте завершился первый соревновательный день Первенства Республики Коми по лыжным гонкам среди юношей и девушек среднего возраста (2001-2002 г.р.) в зачет круглогодичной юношеской спартакиады среди муниципальных образований и Первенство Республики Коми по лыжным гонкам памяти судьи всесоюзной категории Александра Потолицина среди юношей и девушек старшего возраста (1999-2001 г.р.) в рамках I этапа VIII Зимней спартакиады учащихся России в зачет круглогодичной юношеской спартакиады среди муниципальных образований.
Молодежный парламент научит финансовой грамотности детей-сирот
12 января прошла очередная встреча депутатов Молодёжного Парламента и активной молодежи региона. Студентка Сыктывкарского государственного университета Мария Кириллова поделилась идеей о помощи в социализации детей из Детского Дома N1. Мария уже много лет является членом попечительского совета интернатного учреждения. Молодые парламентарии поддержали инициативу и поручили комитету по социальной политике проработать участие депутатов парламента и резервистов в социализации детей-сирот.
Члены Молодежного правительства начали закрепляться за «взрослыми» министерствами
На прошлой неделе по инициативе министра юстиции Дмитрия Наумова состоялась встреча с членом Молодёжного правительства Республики Коми Кириллом Зуевым, студентом Коми республиканской академии государственной службы и управления, направления юриспруденция.
План Дня студента в УГТУ
25 января по всей России отмечается День студента. В этом году обучающихся Ухтинского государственного технического университета ждет новая программа, насыщенная интеллектуальными, творческими и спортивными мероприятиями.
В Усинске запустили проект бесплатных занятий спортом
Молодежный парламент муниципального образования городского округа «Усинск» запускает новый проект «Спортивный марафон «ПОДТЯГИВАЙСЯ!» Цель понятна — привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, когда здоровый образ жизни является нормой.
Лыжница из Коми Юлия Белорукова победила на этапе Кубка мира
Лыжница из Республики Коми Юлия Белорукова 15 января в паре с Натальей Матвеевой первенствовала на шестом этапе Кубка мира ФИС в итальянском Тоблахе.
В Норвегии обсудили подготовку кадров для Арктических зон
В High North Center Норд Университета (Будё, Норвегия) состоялся международный семинар «Знания для будущего» и открытие весеннего семестра в Школе Бизнеса (Business School). Участие в семинаре и обсуждениях приняли проректор по внешним связям УГТУ Георгий Коршунов и директор Института экономики, управления и информационных технологий Михаил Петров.
Как вступить в «Юнармию»
«Твоя Параллель» подсказывает, как стать участником Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
16,5 тысяч рублей собрали на концерте для детей-инвалидов Коми
Завершился первый этап благотворительной акции по сбору средств для детского реабилитационного центра «Синяя птица» «Особое детство». В рамках акции был проведен благотворительный концерт и установлены ящики по сбору денег.