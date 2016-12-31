В преддверии Нового года у каждого появляется то самое заветное желание, которое хочется описать Деду Морозу в письме. И речь идет не только о детях. Многие взрослые все так же верят в доброго волшебника с седой бородой, который исполнит их мечту и подарит чудо! Но если у детей желания более материальные, в виде игрушек и различных лакомств, то какие же пожелания у сыктывкарцев-родителей, играющих роль волшебников в новогоднюю ночь? Мы поинтересовались, что бы они пожелали у Деда Мороза?