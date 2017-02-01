Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» пройдет с 27 марта по 2 апреля в г. Архангельске. На форум приглашаются молодые геологи, океанологи, проектные менеджеры, промышленные архитекторы, специалисты в области здравоохранения, специалисты по проектированию и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, промышленной и техносферной безопасности, промышленной теплоэнергетики, транспортной логистики, а также строители-проектировщики ПГС, ГТС, судостроители, экологи.