«Енисей» и «СКА-Нефтяник» покажут в Сыктывкаре атакующий хоккей
Представители красноярского «Енисея» и хабаровского «СКА-Нефтяник» поделились своими ожиданиями от завтрашней игры за Суперкубок России по хоккею с мячом, которая пройдет на Республиканском стадионе в Сыктывкаре.
Как в вузах Коми отметят День студента
25 января по всей России отмечается День российского студенчества. Мы выяснили, что высшие учебные заведения республики организуют для своих учащихся.
В Объячево составили «Письмо Победы»
Эжвинцам рассказали о волонтерстве
В Эжвинском филиале общественной приёмной Главы Республики Коми прошла прямая линия на тему « Как стать волонтером?». На вопросы жителей Эжвинского района отвечал Василий Андреев -председатель Координационного совета Коми региональной общественной организации «Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми».
Республика Коми готова принять Форум молодёжи малых городов
Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Республики Коми-министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова по итогам рабочей встречи с председателем Российского союза молодёжи Павлом Красноруцким.
Молодежный парламент Коми зовет сыктывкарцев сыграть в футбол на снегу
22 января в 13 часов тем, кого не привлекает намеченный на это время матч за Суперкубок по хоккея с мячом, Молодежный парламент Республики Коми предлагает сыграть в футбол.
В Коми прошла олимпиада по физике
Вчера 36 учащихся образовательных организаций республики демонстрировали свои знания по физике в экспериментальном туре. До этого, 17 января, состоялся теоретический тур олимпиады.
В Коми проведут интеллектуальную игру для начинающих фермеров
Коми региональное отделение Российский союз сельской молодежи продолжает прием заявок на участие в деловой игре «Начинающий фермер». Победители регионального этапа игры будут награждены дипломами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и рекомендованы к участию во втором этапе игры на всероссийском уровне.
Формируется делегация из Коми для участия в Дельфийских играх
Национальный Дельфийский совет России продолжает прием сводных заявок от субъектов Российской Федерации на участие Дельфийских сборных регионов. Их обработка будет вестись в специально разработанной информационной системе «Аполлон». Как и по всей стране, формирование сборной Республики Коми должно быть закончено до 28 февраля 2017 года, а в срок до 13 марта т.г. делегациям будут направлены подтверждения на участие в Играх.
Прибывшие в Сыктывкар на матч за Суперкубок игроки «Енисея» сегодня отдохнут и погуляют по городу
В столицу Коми рейсом из Москвы прибыли чемпионы России по хоккею с мячом. Клуб «Енисей» из Красноярска примет участие в матче за Суперкубок, в котором они встретятся с обладателем Кубка России «СКА-Нефтянник» из Хабаровска.