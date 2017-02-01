В Коми объявлен набор кандидатов на работу в детском технопарке «Кванториум»
В Республике Коми осенью 2017 года на базе Республиканского центра дополнительного образования откроется детский технопарк «Кванториум».
В Эжве заработал еще один бесплатный каток
Еще одна ледовая площадка, которая расположена проспекте Бумажников за зданием крытого катка, принимает всех желающих покататься на собственных коньках. Открытая ледовая «арена» работает ежедневно, для катания в вечернее время проведено дополнительное освещение.
Воркутинка вошла в резерв сборной России
Приказом Минспорта РФ утвержден «Список кандидатов в сборные команды Российской Федерации по киокусинкай на 2017 год». Впервые в него включены представители нашего города. В категории юниорки 16-17 лет вошла Валерия Кихай, которая занимается под руководством тренера Ивана Николаевича Голубца в ДЮСШ «Смена».
Сбербанк запустил новый банковский продукт для физических лиц
Процентная ставка по «Номинальному счёту для зачисления социальных выплат» составляет 3,5 % годовых в рублях.
Сборная Республики Коми заняла первое место в предварительном этапе Первенства России по мини-футболу среди юношеских команд
В сыктывкарском универсально-спортивном комплексе «Орбита» завершился предварительный этап первенства России по мини-футболу среди юношеских команд 1999/2000 гг.р. / МРО «Северо-Запад» сезона 2016/17 годов.
Продолжается отбор участников на международный форум «Арктика. Сделано в России»
Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» пройдет с 27 марта по 2 апреля в г. Архангельске. На форум приглашаются молодые геологи, океанологи, проектные менеджеры, промышленные архитекторы, специалисты в области здравоохранения, специалисты по проектированию и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, промышленной и техносферной безопасности, промышленной теплоэнергетики, транспортной логистики, а также строители-проектировщики ПГС, ГТС, судостроители, экологи.
В ссузах Коми началась перепись студотрядов
31 января успешно завершился первый этап переписи студенческих советов среди ссузов республики. Как отметила проектная команда: результат превзошёл все ожидания. Почти в каждом из 25 анкетированных учебных заведений есть студенческим совет, который выполняет основные функции, регламентируемые законом об образовании.
В Академии госслужбы новый ректор
Коми республиканскую академию государственной службы и управления возглавит новый ректор. Руководителем вуза станет доктор экономических наук, доцент Татьяна Фёдорова. Соответствующий приказ подписала заместитель Председателя Правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.
В Сыктывкаре пройдет региональный финал «КЭС-Баскета»
Юбилейный, 10-й сезон чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» открывает серию региональных финалов с Республики Коми. Уже завтра, 1 февраля, в 10:30 в сыктывкарском КСЦ «Ренова» начнутся финальные игры дивизионального этапа.
В СГУ обсудят систему профобразования
С 28 февраля по 2 марта на базе Сыктывкарского госуниверситета им. Питирима Сорокина пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Система профессионального образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра».