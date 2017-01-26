«Студенческий десант» высадился в центре управления нарядами полиции Сыктывкара

26.01.2017   // Рынок труда   0
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В рамках общероссийской акции МВД «Студенческий десант» в стенах УМВД России по г. Сыктывкару для учащихся провели очередную экскурсию, познакомив с работой центра управления нарядами полиции.

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Сыктывкарские студенты познакомились со стихами Рубцова

26.01.2017   // Обзоры   0
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В центре досуга и кино «Октябрь» стартовал новый сезон в киногостиной «Русская классика». 24 и 25 января при полном аншлаге прошел вечер, посвященный выдающемуся русскому поэту Николаю Михайловичу Рубцову.

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«Ника» — «Ростов»: снова нервы, но результат другой

26.01.2017   // Спорт   0
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Сыктывкарская баскетбольная команда «Ника» и «Ростов-Дон-ЮФУ» устроили и в ответной игре драму с интригующей развязкой. Правда, в отличие от первого матча иными оказались и сюжет, и итог поединка.

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Стажировки для студентов в Коми поможет организовать «Деловая Россия»

26.01.2017   // Рынок труда   0
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25 января в офисе Коми регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялась встреча куратора «Банка Студенческих Стажировок» в Республике Коми Дмитрий Туманова с руководителем регионального отделения «Деловой России», депутатом Госсовета Коми Сергеем Артеевым.

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Социологический конкурс

26.01.2017   // Информация   0
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Объявлен всероссийский конкурс студенческих исследовательских работ по социологии и смежным наукам. Дедлайн 6 февраля 2017 года. Организатор: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Вход на матчи Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет в Сыктывкаре будет бесплатный

26.01.2017   // Спорт   1
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В пятницу, 27 января, в Сыктывкаре начинаются матчи Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет с участием пяти команд: национальных сборных России, Швеции, Финляндии, Казахстана и Норвегии.

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Информация для молодежи о вакансиях в Коми на 25 января

25.01.2017   // Рынок труда   0
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«Твоя Параллель» совместно с Министерством труда, занятости и социального развития РК подготовила информацию, которая будет очень полезна студентам или старшеклассникам, желающим подзаработать.

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Исторический квест онлайн

25.01.2017   // IT   0
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«Волонтеры Победы» подготовили для нас уникальную возможность погрузиться в историю, не выходя из дома.

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В Коми стартовала акция «Студенческий десант»

25.01.2017   // Рынок труда   0
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Акция «Студенческий десант», проводимая по инициативе МВД России и приуроченная ко Дню российского студенчества, стала в регионе уже традиционной. Первым подразделением, открывшим двери перед «десантниками», стал экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Коми.

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В Усинске чествовали лучших студентов 

25.01.2017   // Учёба   0
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В актовом зале Усинского филиала Ухтинского государственного университета собрались сегодня учащиеся, педагоги и гости вуза.

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