Что сыктывкарцы желают в Новогоднюю ночь
В преддверии Нового года у каждого появляется то самое заветное желание, которое хочется описать Деду Морозу в письме. И речь идет не только о детях. Многие взрослые все так же верят в доброго волшебника с седой бородой, который исполнит их мечту и подарит чудо! Но если у детей желания более материальные, в виде игрушек и различных лакомств, то какие же пожелания у сыктывкарцев-родителей, играющих роль волшебников в новогоднюю ночь? Мы поинтересовались, что бы они пожелали у Деда Мороза?
Как празднуют Новый год в мире
Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои национальные традиции, относящиеся, в том числе, и к проведению различных праздников!
Названы имена победителей конкурса Пенсионного фонда Коми
Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Коми подвело итоги конкурса среди старшеклассников «Ключ от Кабинета». Всего в конкурсе приняли участие 200 ребят, вместе им удалось зарегистрировать в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР 840 человек.
Конькобежка из Коми вошла в состав сборной России
Воспитанница спортивной школы №4 Республики Коми, кандидат в мастера спорта России Мария Козлова вошла в состав юниорской сборной России по конькобежному спорту.
На какой площади установлена главная елка страны?
Если вы не знаете ответ на этот вопрос, значит вы не были на Открытом Новогоднем кубке СГУ им. Питирима Сорокина по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». 28 декабря, студенты и школьники сражались в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок».
Молодежь Усинска подарила праздник инвалидам
В преддверии Нового года сотрудники Молодежного центра Усинска совместно с клубом раннего развития детей «УМка +», а также депутатами Молодежного парламента подарили два представления «Алиса в зазеркалье» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, как для малышей, так и для взрослых.
В Эжве открыли каток
Торжественная церемония состоялась 29 декабря и прошла при полных трибунах. Гостями праздника стали представители городской и районной администраций, депутаты города, спортсмены, любители зимних видов спорта.
В Коми разработан проект для повышения престижа рабочих профессий
Паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для экономики Республики Коми» рассмотрен и утверждён на первом заседании президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое провела Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова.
Куда сходить в Сыктывкаре на новогодних каникулах
«Твоя Параллель» предлагает афишу интересных событий, которые пройдут в дни январских праздников. 31 декабря у подавляющего числа россиян проходит в готовке салатов и последующим застольем. Но что делать с 1 по 8 января? Куда сходить самим и куда отвести детей, когда школы и детские сады не работают?
Оставь сигареты в 2016-м
В январе 2017 года на базе Центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера начнёт функционировать кабинет оказания медицинской помощи по прекращению потребления табака.