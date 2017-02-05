Четверо ребят из республики стали призерами конкурса открыток, организованного Российским движением школьников. По условиям нужно было нарисовать поздравительную открытку к любому из следующих праздников: «Развиваюсь вместе с РДШ», Новый Год и Рождество, «День защитника Отечества», 8 марта, 9 мая, «День защиты детей», «День семьи, любви и верности», «День знаний», «День учителя» и «День народного единства».