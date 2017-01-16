В начале февраля пройдет отборочный тур второго открытого городского фестиваля-конкурса вокального творчества «Поющий Север». До 31 января от всех желающих явить публике свой голос принимаются заявки на участие. В Центре досуга и кино «Октябрь», который вместе с администрацией Сыктывкара и Союзом театральных деятелей Коми является одним из организаторов конкурса, рассказали о предстоящем фестивале и о том, что ждет победителей прошедшего.