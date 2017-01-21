Национальный Дельфийский совет России продолжает прием сводных заявок от субъектов Российской Федерации на участие Дельфийских сборных регионов. Их обработка будет вестись в специально разработанной информационной системе «Аполлон». Как и по всей стране, формирование сборной Республики Коми должно быть закончено до 28 февраля 2017 года, а в срок до 13 марта т.г. делегациям будут направлены подтверждения на участие в Играх.