Зампред Союза молодежи Коми Сергей Тяпкин изучал принцип ВОДКИ

09.01.2017   // Политика   0
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Площадка для профориентации и развития надпрофессиональных компетенций учащихся и молодежи прошла 5 и 6 января в селе Яренск Архангельской области.

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Более 100 спортсменов примут участие в Чемпионате и Первенстве Республики Коми по лыжным гонкам

09.01.2017   // Спорт   0
Расп

На Республиканском комплексе имени Раисы Сметаниной 10 января дня начнутся соревнования по лыжным гонкам Чемпионат и Первенство Республики Коми по лыжным гонкам (первый тур в зачет круглогодичной спартакиады среди муниципальных образований. Старт в 10.00.

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«Школа начинающего предпринимателя» в Сыктывкаре примет новых слушателей

09.01.2017   // Рынок труда   0
Бизнес

Заявок от желающих ждут с 10 января по 9 февраля в Городском центре предпринимательства и инноваций. В образовательную программу школы входят изучение основ менеджмента, налогообложения, права, обучение построению бизнес-плана и стратегическому планированию. Программа включает в себя 226 учебных часов с учетом времени самостоятельной работы над проектом.

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16 направлений молодежной политики России

09.01.2017   // Политика   0
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В конце 2014 года Правительство России утвердило «Основы государственной молодёжной политики до 2025 года» — ключевой документ, в котором были зафиксированы основные понятия, цели и задачи государства в сфере работы с молодыми людьми.

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Конкурс популяризаторов науки

09.01.2017   // Наука   0
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Казанский национальный исследовательский технологический университет принимает заявки на участие в международном конкурсе популяризаторов науки «Наука без границ». Дедлайн 31 марта 2017 года.

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Почему учёные считают смартфоны вредными

08.01.2017   // IT   0
Запрет айфона

Дети, пользующиеся смартфоном более трех часов ежедневно, гораздо чаще страдают от так называемого синдрома сухого глаза (ССГ), чем их менее увлеченные гаджетами сверстники. К такому выводу пришли корейские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале BMC Ophthalmology.

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Две хоккеистки из Коми взяли «бронзу» турнира Nations Cup

08.01.2017   // Спорт   0
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Женская сборная России стала бронзовым призером турнира Nations Cup, который прошел в Австрии и Германии с 4 по 7 января. Россиянки в борьбе за третье место обыграли сборную Германии со счетом 5:2.

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Арктика становится ближе

06.01.2017   // Политика   0
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В конце марта 2017 года в Архангельской области начнёт работу очередной молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». Молодые учёные со всей страны, чья сфера интересов связана с исследованием Арктической зоны Российской Федерации, объединятся в команды, чтобы вместе найти наиболее эффективное решение образовательного кейса.

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Сыктывкарцы с победы начали предварительные соревнования Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров

06.01.2017   // Спорт   0
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5 января в Сыктывкаре стартовали предварительные соревнования Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет. В столице Республики Коми сильнейшего выявляет квартет, в котором помимо хозяев льда – СШОР №1 – встречаются «Родина» (Киров), «Водник» (Архангельск), «Ракета» (Казань).

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Пять лучших добровольцев России

04.01.2017   // Отношения   0
волонтер

Новый год – отличный повод открыть для себя что-то новое, то, чем никогда не занимался. К таким занятиям можно отнести добровольчество – не просто хобби, а стиль жизни. Представляем пять лучших практик в сфере доробровольчества в 2016 году по мнению Росмолодежи из первых уст.

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