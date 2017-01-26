«Студенческий десант» высадился в центре управления нарядами полиции Сыктывкара В рамках общероссийской акции МВД «Студенческий десант» в стенах УМВД России по г. Сыктывкару для учащихся провели очередную экскурсию, познакомив с работой центра управления нарядами

Сыктывкарские студенты познакомились со стихами Рубцова В центре досуга и кино «Октябрь» стартовал новый сезон в киногостиной «Русская классика». 24 и 25 января при полном аншлаге прошел вечер, посвященный выдающемуся русскому поэту