Студентки СГУ в Норвегии участвовали в конференции по развитию Арктики
Студентки СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Цапова и Надежда Камашева приняли участие в работе Арктического студенческого форума в рамках Международной конференции «Арктические Рубежи», которая проходила в норвежском городе Тромсё в конце января.
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Студентов Коми обучат этножурналистике
7 февраля в Сыктывкаре состоится открытие третьего сезона Школы межэтнической журналистики «Опыт освещения межнациональных отношений». Занятия будут проходить одновременно по единой программе в 23 городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пскове, Самаре, Саранске, Сыктывкаре, Томске, Чебоксарах, Улан-Уде, Элисте и Якутске.
Молодые лыжники СЗФО выясняют отношения в Коми
На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной проходит Первенство СЗФО России по лыжным гонкам, II этап VIII зимней Спартакиады учащихся России (юноши, девушки 17-18 лет (1999-2000 г.р.). В соревнованиях участвуют спортсмены Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Республики Коми и Санкт-Петербурга.
В Коми стартует III Республиканский конкурс «Спасибо деду за Победу»
Начался прием заявок на участие в III Республиканском конкурсе «Спасибо деду за Победу», приуроченном к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году тема конкурса посвящена роли женщины на войне.
Волонтеры медики Коми расскажут о раке
Уже завтра, 4 февраля, во всем мире пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против рака. По информации Всемирной организации здравоохранения раковые заболевания – это одна из главных причин смертности на всем земном шаре. За десятилетний промежуток времени с 2005 по 2015 год от онкологических заболеваний умерло около 84 миллионов человек на всем земном шаре.
В Усинске наградят активную молодежь
В Усинске пройдет ежегодная Премия руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» в области молодёжной политики «Успех-2017». Премия «Успех-2017» учреждена в целях поощрения молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений, иных организаций и коллективов г. Усинска, проявивших себя в профессии или общественной работе, добившихся заметных результатов в различных сферах деятельности, а также для повышения престижа молодежных организаций и наставников молодого поколения.
Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 4 и 5 февраля
«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье в Сыктывкаре. 4 и 5 февраля жители и гости столицы Коми смогут научиться петь, проверить свой интеллект и поболеть за гимнасток.
Школьники Усть-Кулома и Ухты победили на республиканском этапе «КЭС-баскета»
2 февраля в Сыктывкаре завершился региональный этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». В финальных матчах у девушек и юношей встречались команды Ухты и Усть-Кулома.
«Тотальный диктант — 2017» состоится 8 апреля
В 2017 году «Тотальный диктант» напишут 8 апреля. СГУ им. Питирима Сорокина вновь станет площадкой проведения ежегодной образовательной акции.