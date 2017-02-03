Уже завтра, 4 февраля, во всем мире пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против рака. По информации Всемирной организации здравоохранения раковые заболевания – это одна из главных причин смертности на всем земном шаре. За десятилетний промежуток времени с 2005 по 2015 год от онкологических заболеваний умерло около 84 миллионов человек на всем земном шаре.